Закончено строительство главного морского вокзала Камчатки

В порту Петропавловска-Камчатского завершены основные работы по строительству современного морвокзала. Накануне готовность объекта к сдаче проверил губернатор Владимир Илюхин. Глава региона осмотрел здание, в котором в скором времени будут размещены все необходимые портовые службы.

Новый морской вокзал - это 8,5 тысяч квадратных метров площадей. Здание строилось на сейсмоопорах. В основном, здесь расположатся представительства различных ведомств, необходимых для обслуживания пассажиров. Построенное здание морвокзала рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков будет размещён пункт пропуска через государственную границу РФ, сообщили в правительстве Камчатки.

При этом там отметили, что в порту сейчас продолжаются работы по реконструкции 5-го причала. По завершении ремонта к этому причалу можно будет швартовать пассажирские суда длиной до 120-140 метров. Но используя его в связке с расположенным рядом причалом № 4, порт сможет принимать уже крупные лайнеры длиной до 250 метров, осадка это позволяет.

Строительство нового здания морвокзала началось в Петропавловске-Камчатском летом 2014 года в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Новый морвокзал стал третьим зданием, построенным на этой площадке за более чем 70-летнюю историю работы Петропавловск-Камчатского порта. Прежний морвокзал был построен в 1963 году. Его аварийную конструкцию снесли шесть лет назад.