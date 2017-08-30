Зеленым озером на Камчатке заинтересовалась и прокуратура

30 августа 2017, 16:56

Камчатская природоохранная прокуратура взяла на контроль проверку по Халактырскому озеру в Петропавловске-Камчатском, которое неожиданно стало зеленым. Как сообщили «КамИНФОРМ» в ведомстве, прокуратура дополнительно запросила в КамчатНИРО сведения о рыбохозяйственной категории водного объекта. 
 
С учетом этих данных  и результатов административного расследования прокуратура даст оценку полноте и достаточности мер, принятых уполномоченным органом (Росприроднадзором) по выявлению источника образования загрязнения и устранению нарушений природоохранного законодательства, при их наличии.
 
Ранее, как уже сообщало «КамИНФОРМ», Росприроднадзор начал проверку по факту нарушения требований к охране водных объектов. В ходе расследования предстоит установить состав вещества и источник его попадания в водный объект. Для этого привлеченные сотрудники двух экспертных организаций отобрали пробы воды Халактырского озера и проведут их лабораторное исследование.
 
Предполагается, что ярко зеленый окрас вода в озере могла приобрести из-за слива лакокрасочных материалов. 

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