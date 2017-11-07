Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Желающие работать на Камчатке жители Приморья стали жертвами мошенника
Сразу несколько жителей Приморского края стали жертвами афериста, который предлагал работу на Камчатке и брал деньги за оформление необходимых документов. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку по факту мошенничества.
Известно, что неизвестный мужчина «набирал» сотрудников для работы а одном из рыбных заводов. Для собеседования он на один день снял номер в гостинице, куда и приходили жители Приморья, желающие заработать на путине. Аферист обещал хорошие места на Камчатке, а затем заключил с людьми договоры о трудоустройстве.
С каждого из обратившихся он взял по 7 тыс. рублей за оформление необходимых документов. После этого аферист скрылся.
По информации: deita.ru
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