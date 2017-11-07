Желающие работать на Камчатке жители Приморья стали жертвами мошенника

07 ноября 2017, 08:07

Сразу несколько жителей Приморского края стали жертвами афериста, который предлагал работу на Камчатке и брал деньги за оформление необходимых документов. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку по факту мошенничества. 
 
Известно, что неизвестный мужчина «набирал» сотрудников для работы а одном из рыбных заводов. Для собеседования он на один день снял номер в гостинице, куда и приходили жители Приморья, желающие заработать на путине. Аферист обещал хорошие места на Камчатке, а затем заключил с людьми договоры о трудоустройстве.
 
С каждого из обратившихся он взял по 7 тыс. рублей за оформление необходимых документов. После этого аферист скрылся.
 
По информации:  deita.ru

www.kamchat.info

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