Желающие работать на Камчатке жители Приморья стали жертвами мошенника

Сразу несколько жителей Приморского края стали жертвами афериста, который предлагал работу на Камчатке и брал деньги за оформление необходимых документов. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку по факту мошенничества.

Известно, что неизвестный мужчина «набирал» сотрудников для работы а одном из рыбных заводов. Для собеседования он на один день снял номер в гостинице, куда и приходили жители Приморья, желающие заработать на путине. Аферист обещал хорошие места на Камчатке, а затем заключил с людьми договоры о трудоустройстве.

С каждого из обратившихся он взял по 7 тыс. рублей за оформление необходимых документов. После этого аферист скрылся.

По информации: deita.ru