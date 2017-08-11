Женщина, побившая на Камчатке трех полицейских, получила по лицу от их коллеги: новое дело

На Камчатке в поселке Ключи против 44-летнего сотрудника полиции возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, из-за непристойного поведения 30-летней задержанной, он нанес ей не менее одного удара рукой в правую часть лица, чем причинил потерпевшей ссадину надбровной дуги и физическую боль.

В МВД сообщили, что в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет ответственность согласно действующему законодательству, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.