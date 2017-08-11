Женщина, побившая на Камчатке трех полицейских, получила по лицу от их коллеги: новое дело

11 августа 2017, 17:26

На Камчатке в поселке Ключи против 44-летнего сотрудника полиции возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, из-за непристойного поведения 30-летней задержанной, он нанес ей не менее одного удара рукой в правую часть лица, чем причинил потерпевшей ссадину надбровной дуги и физическую боль.
 
В МВД сообщили, что в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет ответственность согласно действующему законодательству, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
 
«КамИНФОРМ» отмечает, что в этом деле пострадавшей выступает женщина, которая одновременно проходит обвиняемой по делу о применении насилия к представителям власти. Дело в том, что её задержали в пьяном виде и привезли в больницу для освидетельствования. Там она, не желая быть привлеченной к уголовной ответственности, нанесла несколько ударов сразу трем полицейским... 

www.kamchat.info

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#2Алексей12 августа 2017, 12:36

у меня вчера была покупательница.... материлась, оскорбляла меня. Мне так хотелось ей втащить по тупому рылу. Полностью поддерживаю полицейского. Не только можно, но и нужно бить ТП, которые думают, что они центр вселенной по роже. Жаль, что у нас не исламская страна. Там такое быстро пресекается. Плетью.

#1Ник12 августа 2017, 08:46

Бред сивой кобылы!

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