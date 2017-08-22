Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Жильцы дома в столице Камчатки, где произошел взрыв, не уверены в безопасности строения
Жильцы дома на Арсеньева 8 в столице Камчатки, где в одной из квартир рванул электротитан, намерены требовать проведения повторной экспертизы на пригодность дома для проживания людей. Об этом «КамИНФОРМ» сообщил один из жильцов.
Некоторые из жителей не согласны с выводами комиссии, которая приезжала из администрации города. Она пришла к выводу, что несущие конструкции дома не пострадали от взрыва, перекрытия полов не пострадали, лестничные марши не повреждены.
Однако жители подъезда, где все произошло, уверяют, что по стенам пошли трещины. Они считают, что должна быть проведена более тщательная проверка.
«КамИНФОРМ» напоминает, что в одной из квартир произошел взрыв, предположительно, электротитана (следов взрывчатых веществ не обнаружено). В квартире, где это случилось, повреждены стены и выбиты окна, повреждена соседняя квартира.
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