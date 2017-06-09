Житель Камчатки до смерти избил отца: критиковал за пьянство

09 июня 2017, 13:56

На Камчатке 34-летний житель Вилючинска, до смерти забивший 60-летнего отца, приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре края, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 
 
Обвиняемый нигде не работал и много пил. Осенью прошлого года отец упрекнул его в этом, а сыну еще и показалось, что тот украл у него телефон. Мужчина разозлился и набросился на отца с кулаками. Бил также ногами и удочками. Избивал долго и жестокого.
 
Пенсионер получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, многочисленные переломы, ссадины и кровоподтеки, от которых через две недели скончался в реанимационном отделении Вилючинской городской больницы. 
 

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