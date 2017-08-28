Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Житель Камчатки надругался над 2-летней девочкой и получил 4 года «строгого»
На Камчатке суд вынес обвинительный приговор 30-летнему жителю поселка Ключи, который надругался над 2-летней девочкой. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Мужчина обвинялся в иных насильственных действиях сексуального характера. «В марте злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, находясь в гостях у своей знакомой, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении спящей на диване 2-летней девочки», - сказали в СКР.
По приговору суда, мужчина также обязан выплатить потерпевшей 150 тыс. рублей в качестве компенсации за вред.
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