Житель Камчатки надругался над 2-летней девочкой и получил 4 года «строгого»

28 августа 2017, 10:33

На Камчатке суд вынес обвинительный приговор 30-летнему жителю поселка Ключи, который надругался над 2-летней девочкой. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 
 
Мужчина обвинялся в иных насильственных действиях сексуального характера. «В марте злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, находясь в гостях у своей знакомой, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении спящей на диване 2-летней девочки», - сказали в СКР. 
 
По приговору суда, мужчина также обязан выплатить потерпевшей 150 тыс. рублей в качестве компенсации за вред. 

www.kamchat.info

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