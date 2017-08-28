Житель Камчатки надругался над 2-летней девочкой и получил 4 года «строгого»

На Камчатке суд вынес обвинительный приговор 30-летнему жителю поселка Ключи, который надругался над 2-летней девочкой. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина обвинялся в иных насильственных действиях сексуального характера. «В марте злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, находясь в гостях у своей знакомой, совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении спящей на диване 2-летней девочки», - сказали в СКР.

По приговору суда, мужчина также обязан выплатить потерпевшей 150 тыс. рублей в качестве компенсации за вред.