Житель Камчатки наказал собутыльника за аморальное поведение: парень умер

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Хаилино Олюторского района, который нанес один удар своему знакомому, от которого тот и умер. Как сообщили в СКР, сейчас мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.

По данным следствия, 30 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях, посчитав действия своего 19-летнего знакомого аморальными по отношению к рядом находившейся 25-летней женщине, кулаком нанес удар в область виска последнего.

Парень умер на следующий день у себя дома. Как выяснилось, в результате удара он получил закрытую черепно-мозговую травму с развившимся в последующем эпидуральным кровоизлиянием в мозг.

Обвиняемый на стадии следствия вину свою признал частично, указывая, что не желал причинять такие повреждения потерпевшему. Вскоре он предстанет перед судом.