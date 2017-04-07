Житель Камчатки наказал собутыльника за аморальное поведение: парень умер

07 апреля 2017, 10:39

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Хаилино Олюторского района, который нанес один удар своему знакомому, от которого тот и умер. Как сообщили в СКР, сейчас мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. 
 
По данным следствия, 30 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях, посчитав действия своего 19-летнего знакомого аморальными по отношению к рядом находившейся 25-летней женщине, кулаком нанес удар в область виска последнего. 
 
Парень умер на следующий день у себя дома. Как выяснилось, в результате удара он получил закрытую черепно-мозговую травму с развившимся в последующем эпидуральным кровоизлиянием в мозг.
 
Обвиняемый на стадии следствия вину свою признал частично, указывая, что не желал причинять такие повреждения потерпевшему. Вскоре он предстанет перед судом. 

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