Житель Камчатки нанес собутыльнику 45 ударов отверткой: отомстил за друга

03 ноября 2017, 12:37

На Камчатке под суд отправили 47-летнего мужчину, который убил своего 59-летнего знакомого, нанеся ему 45 ударов отверткой по различным частям тела. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, расследование дела уже завершено. 
 
Преступление было совершено вечером 5 сентября. Двое мужчин распивали спиртное в сарае на Декабристов. «Злоумышленник, на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за того, что старший из собутыльников 10 лет назад был причастен к смерти его друга, взял отвертку и нанес не менее 45 ударов в область головы, шеи и туловища потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - говорят в СКР. 
 
Вскоре дело рассмотрит суд. 

www.kamchat.info

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