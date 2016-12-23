Житель Камчатки попал под следствие за контрабанду 135 литров элитного алкоголя

На Камчатке таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий против моряка, который спрятал на судне 135 литров элитного алкоголя и 4 тыс. сигарет, сообщили «КамИНФОРМ» таможенники.

По их словам, общая стоимость контрабанды оценена в 440 тыс. рублей. В основном это элитные дорогостоящие спиртные напитки различных марок –«Courvoisier V.S.O.P.», «Hennesy V.S.O.P.», «Chivas Regal», «Моёт & Chandon», «Jack Daniel’s» и другие, а также табачные изделия.

Крупная партия незаконно ввезенного алкоголя и табачной продукции была обнаружена камчатскими таможенниками еще в октябре, во время досмотра морского судна, прибывшего в морской порт Петропавловска-Камчатского из порта Пусан (Корея). По данному факту были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Позднее, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что нарушитель умышленно не заявил таможенному органу о наличии на морском судне перемещаемой им алкогольной и табачной продукции. Кроме того, алкоголь и сигареты он разместил в месте, затрудняющем их обнаружение - в грузовом морозильном трюме судна под тарой, предназначенной для транспортировки рыбопродукции.

За совершенное преступление нарушителю грозит штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.