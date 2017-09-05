Житель Камчатки пришел в ГИБДД обменять фальшивые водительские права на настоящие

В Петропавловске-Камчатском МВД возбудило против 30-летнего жителя города уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа. Как рассказали «КамИНФОРМ» в полиции, мужчина пришел обменять фальшивку в МРЭО.

Мужчина хотел заменить водительское удостоверение в связи с окончанием срока действия. После того, как подозрения полицейских подтвердила технико-криминалистическая экспертиза, в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело. «Как выяснилось, мужчина купил права через интернет. По поддельному документу он управлял автомобилем около года», - сказали в МВД.

Расследование продолжается.