Житель Камчатки стал жертвой мошенников при покупке электронного ОСАГО

Почти 4,5 тыс. рублей потерял жителей Камчатки, который хотел купить электронный полис ОАГО через интернет и стал жертвой мошенников, сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона.

Для оплаты покупки он перевел со своей банковской карты 4496 рублей, но документ так и не получил. Заявитель понял, что перевел деньги мошенникам, а сайт, на котором он заказывал полис, является сайтом-двойником. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

МВД напоминает автомобилистам, что на сайте Российского союза автостраховщиков указаны адреса сайтов всех страховых компаний, у которых есть лицензия на продажу электронных полисов ОСАГО.