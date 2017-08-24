Житель Камчатки, желавший знать о передвижениях пограничников, получил условный срок

24 августа 2017, 10:32

Житель Камчатки, который ранее был осужден за дачу взятки должностному лицу и оштрафован за это на 14,8 млн рублей, теперь осужден и за получение сведений, составляющих государственную тайну. Как сообщили «КамИНФОРМ» в пограничном управлении, такой приговор выносится на Камчатке впервые, мужчина получил два года условно.

По данным следствия, житель краевого центра предложил за вознаграждение двум капитанам пограничных патрульных судов передать ему информацию о местонахождении, маршрутах движения и районах перехода ППС.

Передача информации злоумышленнику происходила под контролем оперативников. После того, как подозреваемый передал капитанам патрульных судов взятки в сумме 17 и 12 тысяч долларов, он был задержан.

В 2014 году житель краевого центра осужден за подкуп сотрудников пограничного управления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 14 миллионов 800 тысяч рублей. В августе 2017 года краевой суд счел достаточными доказательства, собранные следователями УФСБ России по Камчатскому краю, и приговорил жителя краевого центра к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. 

www.kamchat.info

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