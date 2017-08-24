Жительница Эссо на Камчатке торговала опасным для жизни спиртом: изъято 120 литров

24 августа 2017, 11:42

На Камчатке в отношении 52-летней жительницы Эссо возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, у нее изъято 120 литров спиртосодержащей продукции, которая представляла опасность для жизни потребителей. 
 
По данным следствия, женщина работала продавцов и в рамках своей незаконной деятельности пользовалась служебным положением. Дома она разводила спирт, а потом продавала его в магазине.  «Произведенная ею продукция содержит в своем составе вещество – изобутилацетат, недопустимое для алкогольной продукции и опасное для жизни и здоровья потребителей, оказывающее токсичное воздействие на живые организмы, вызывающее головокружение, тошноту, рвоту, оказывающее канцерогенное воздействие на репродуктивную систему человека, а в определенных концентрациях может привести к смерти», - говорят в СКР.
 
Расследование продолжается.

www.kamchat.info

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