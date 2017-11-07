Жительница Камчатки сама пришла в МВД с поддельными водительскими правами

07 ноября 2017, 16:32

На Камчатке 31-летняя жительница Елизовского района попалась с поддельными водительскими правами. Причем, как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона, он сама пришла в ГИБДД. 
 
По словам полицейских, накануне припаркованный в ненадлежащем месте автомобиль елизовчанки был эвакуирован на штрафплощадку. Чтобы забрать машину женщина обратилась в административное здание УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, где и предъявила документ с признаками подделки.
 
Злоумышленница призналась полицейским, что приобрела водительские права за пределами Камчатского края. Документ изъят. После проведения технико-криминалистической экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. 

www.kamchat.info

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