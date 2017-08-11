Жительницу Камчатки, избившую соседей, отправили на 3,5 года в колонию

На Камчатке апелляционная инстанция краевого суда подтвердила законность приговора, вынесенного в Милькове в отношении местной жительницы, напавшей на своих соседей. Её дали 3,5 года в колонии общего режима, а при вынесении приговора суд учел, что за месяц до совершения преступления она уже была осуждена к условному сроку за применение насилия в отношении представителя власти.

По данным суда, ссора между соседями произошла ночью. 36-летняя женщина нанесла сначала руками, а затем пластиковой щеткой множественные удары по лицу и телу соседки. Когда супруг потерпевшей попытался остановить разъяренную женщину, она ударила и его, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд квалифицировал ее действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и умышленное причинения средней тяжести вреда здоровью.