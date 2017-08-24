Жительницу Камчатки оштрафовали на 200 тыс. рублей за сокрытие налогов почти на 4 млн рублей

На Камчатке суд вынес обвинительный приговор 59-летней жительнице Петропавловска-Камчатского за сокрытие от государства 3,8 млн рублей налогов. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, её оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Являясь генеральным директором фирмы по переработке рыбы, зная о том, что счета арестованы из-за долгов по налогам, заключила договор о совместной деятельности с другим коммерческим предприятием, которое якобы осуществляло переработку рыбопродукции на производственном оборудовании компании – должника. Несмотря на заключенный договор фактически производственную деятельность осуществляло предприятие, возглавляемое злоумышленницей, а прибыль от этой деятельности поступала на счета компании – партнера.

Приговор вступил в законную силу.