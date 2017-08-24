Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Жительницу Камчатки оштрафовали на 200 тыс. рублей за сокрытие налогов почти на 4 млн рублей
На Камчатке суд вынес обвинительный приговор 59-летней жительнице Петропавловска-Камчатского за сокрытие от государства 3,8 млн рублей налогов. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, её оштрафовали на 200 тыс. рублей.
Являясь генеральным директором фирмы по переработке рыбы, зная о том, что счета арестованы из-за долгов по налогам, заключила договор о совместной деятельности с другим коммерческим предприятием, которое якобы осуществляло переработку рыбопродукции на производственном оборудовании компании – должника. Несмотря на заключенный договор фактически производственную деятельность осуществляло предприятие, возглавляемое злоумышленницей, а прибыль от этой деятельности поступала на счета компании – партнера.
Приговор вступил в законную силу.
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