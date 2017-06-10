Жителей и гостей Камчатки приглашают на празднования Дня России

На Камчатке завершена подготовка к празднованию главного государственного праздника страны. Основные торжества, посвящённые Дню России, 12 июня, по традиции, пройдут в центре Петропавловска-Камчатского.

Старт праздничной программе будет дан в 12.00 на площадке у стелы Города воинской славы. Там начнётся программа «Люблю тебя, Россия!». Со словами поздравления к гостям мероприятия обратятся первые лица края. Камчатцам, добившимся высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности, в рамках мероприятия будут вручены государственные награды, а юным жителям края, достигшим 14-летнего возраста - паспорта граждан РФ. По окончании официальной части пройдёт концертная программа с участием лучших творческих коллективов Камчатки.

На пляже Озерновской косы с 12.00 пройдёт национальный обрядовый праздник «День Первой рыбы».

В 13.00 для гостей мероприятия начнут работу сразу несколько тематических площадок. У стелы Города воинской славы пройдёт музыкально-развлекательная программа «Дети России», на аллее Почетных граждан - концертно-развлекательная программа «Русские забавы». У памятника Святым апостолам Петру и Павлу организуют игровую зону для детей. На площадке Никольской сопки будет проведена музыкально-развлекательная программа «Песни над Авачинской бухтой».

В 14.00 в центре города начнётся этнодискотека «Музыка народов России», в 15.00 - выступление ВИА «Арт-обстрел».

В течение дня на центральной площади города все желающие смогут сдать нормы ГТО, посетить мастер-класс «Куклы народов России». В историческом выставочном центре на ул. Радиосвязи (остановка ДОФ) пройдёт день открытых дверей «Город воинской славы».

Всем активным гражданам организаторы мероприятия предлагают выкладывать в социальных сетях понравившиеся фото с площадок праздника с хэштегом #ЯРОССИЯ.

На период проведения праздничных мероприятий с 10:00 до 18:00 в центре краевой столицы будет ограничено движение всех видов транспорта.

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню России, 12 июня пройдут во всех муниципальных образованиях региона. В городах и сёлах Камчатки организуют народные гуляния, спортивные соревнования тематические выставки и культурные программы.