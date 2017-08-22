Жителей Камчатки просят помочь спасти жизнь юной Виктории Грошевой

22 августа 2017, 10:44

На Камчатке родственники 22-летней Виктории Грошевой просят о помощи. У девушки диагностировали  онкологическое заболевание — ангиосаркому. 
 
Молодая, красивая девушка, Виктория Грошева, родилась 10 августа 1995 года в нашем замечательном городе. Закончила школу № 24 и успешно поступила в университет, в июне этого года получила диплом специалиста в сфере социокультурного сервиса и туризма.
 
Вике сейчас очень непросто. Быть сильной и не сдаваться, во имя жизни и своих родных бороться с болезнью и победить. Одной ей не справиться! Дорогие земляки, Виктории очень нужна наша помощь, чтобы победить и быть здоровой!
 
20.08.2017 Виктория вылетела в Германию, ей необходима срочная операция и весь дальнейший курс восстановления. По предварительным данным, необходимо собрать 2 млн. 170 тыс. рублей. Таких средств у семьи просто нет.
 
Номер карты Сбербанка*639002369001830688* (Валентина Викторовна- мама); Номер карты (безлимитной) мамы Виктории (ВТБ 24) *4272 2902 7784 0229* Номер карты папы Виктории(Газпромбанк) *4874 1565 2132 8802* Номер карты Сбербанка самой Виктории *4276 3600 1598 2405*
 
Моббанк привязан к номеру мамы *8-914-992-0331* (Конева Валентина Викторовна) 

www.kamchat.info

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