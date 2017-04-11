Жителей Камчатки, живущий без счетчиков при возможности их подключения, лишили перерасчета

Жителям Камчатки, которые при наличии технической возможности так и не установили счетчики своих квартирах или домах, больше не производится перерасчет за временное отсутствие – отпуск, больничный, командировка, проживание на даче и т. д. Об этом сообщает «Камчатскэнерго».

Там напоминают, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, которые лишили права на перерасчет граждан, которые при наличии технической возможности не установили приборы учета.

Ранее при отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном счетчиками, более 5 календарных дней, производился перерасчет платы за коммунальные услуги за исключением отопления.

Согласно новой редакции Правил предоставления коммунальных услуг, перерасчет за временное отсутствие могут получить только те потребители, в чьих домах нет технической возможности установки приборов учета. При этом отсутствие технической возможности должно быть документально подтверждено (акт обследования от управляющей компании).

Обязанность по установке приборов учета энергоресурсов возложена на собственников помещений в многоквартирных домах и владельцев жилых домов. Закон обязывает собственников зданий, строений, сооружений, жилых, дачных или садовых домов, помещений в многоквартирных домах нести расходы на установку приборов учёта энергоресурсов.