Жителей поселка на Камчатке забыли предупредить об отключении воды

15 часов без воды — на Камчатке жителей поселка Ключи забыли предупредить об отключении ХВС на время профилактических работ коммунальщиков, сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре.

Там объяснили, что о масштабных отключениях должны предупреждать минимум за 10 дней, но местная управляющая компания узнала о планах «ресурсников» за сутки, и не успела предупредить людей.

В результате весь поселок, где проживает почти 5 700 человек, остался без холодной воды на 15 часов без предупреждения.

По итогам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального зконодательства генеральному директору ООО «Коммунэнерго УК МР». По результатам его рассмотрения непосредственный виновник – руководитель участка предприятия в поселке Ключи привлечен к дисциплинарной ответственности.

На основании постановления прокурора генеральный директор «Коммунэнерго УК МР» Наталья Яресь привлечена к административной ответственности по ч. 9 ст. 9.22 КоАП РФ (нарушение организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения). Ей назначен штраф в размере 10 000 рублей.