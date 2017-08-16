Жителей поселка на Камчатке забыли предупредить об отключении воды

16 августа 2017, 07:53

15 часов без воды — на Камчатке жителей поселка Ключи забыли предупредить об отключении ХВС на время профилактических работ коммунальщиков, сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре. 
 
Там объяснили, что о масштабных отключениях должны предупреждать минимум за 10 дней, но местная управляющая компания узнала о планах «ресурсников» за сутки, и не успела предупредить людей. 
 
В результате весь поселок, где проживает почти 5 700 человек, остался без холодной воды на 15 часов без предупреждения. 
 
По итогам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального зконодательства генеральному директору ООО «Коммунэнерго УК МР». По результатам его рассмотрения непосредственный виновник – руководитель участка предприятия в поселке Ключи привлечен к дисциплинарной ответственности. 
 
На основании постановления прокурора генеральный директор «Коммунэнерго УК МР» Наталья Яресь привлечена к административной ответственности по ч. 9 ст. 9.22 КоАП РФ (нарушение организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения). Ей назначен штраф в размере 10 000 рублей. 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

15 августа 2017, 17:44
Путина-2017 на Камчатке побила рекорды вылова за последние несколько лет
15 августа 2017, 17:44
Из-за дорожных работ в Сероглазке в столице Камчатки ограничат движение
15 августа 2017, 17:43
В поселке Сероглазка в столице Камчатки откроют новый участок РКЦ
15 августа 2017, 17:25
Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на Камчатке
15 августа 2017, 14:54
На Камчатке закрыли подпольный завод: изъято более тонны мороженной рыбы
15 августа 2017, 14:52
В столице Камчатки полицейская овчарка Аргус нашла похитителей медных проводов

За неделю

14 августа 2017, 16:35
День и время регистрации брака на Камчатке можно выбрать заранее через интернет
14 августа 2017, 16:33
На Камчатке отметили Международный день коренных народов мира
14 августа 2017, 16:32
«Полумарафон 21 км» в День физкультурника в столице Камчатки пробежали более 50 человек
14 августа 2017, 14:54
При восхождении на Авачинский вулкан на Камчатке пострадала девушка: сорвалась вниз
14 августа 2017, 14:54
Туристы из Южной Кореи пострадали на конной прогулке на Камчатке
14 августа 2017, 14:53
В восхождении на Авачу на Камчатку участвовали более 800 человек, День вулкана отметили 12 тыс.

За месяц

07 августа 2017, 17:07
Ряды кандидатов в депутаты думы столицы Камчатки поредели
07 августа 2017, 07:58
Камчатка «пожинает плоды демографического провала 90-х»: рождаемость падает
04 августа 2017, 13:34
Единственный на Камчатке врач-генетик попала под «абсурдное» уголовное дело: открытое письмо
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?