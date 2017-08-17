Жителей села на севере Камчатки оставили без мусорных контейнеров

17 августа 2017, 08:04

На Камчатке прокуратура встала на защиту прав жителей небольшого села, где нет ни одного мусорного контейнера. Речь об Анавгае. Там власти заключили договор с подрядчиком, который раз в неделю пригоняет в населенный пункт машину для сбора мусора, но специальных контейнеров нет.  
 
В реальности это выглядит следующим образом. Жители села в течение 7 дней собирают домашний мусор и различные отходы в пластиковые пакеты, коробки и другую тару, а когда приезжает машина «Бытсервиса», загружают в нее накопившиеся за неделю отходы потребления.
 
Местные жители рассказали прокурору, что до следующего приезда мусоровоза хранят отходы, кто как приспособился: в кладовках квартир; сараях; в кучке во дворе; а некоторые признались, что вынуждены нарушать закон и вывозить набитые мусором пакеты в ближайший лес. Долго хранить летом, да и в любое время года, в квартире или в других домашних постройках пищевые, и особенно рыбные отходы, а также другой мусор, источающий зловонный запах, просто невозможно. 
 
При этом многие сельчане из-за работы или других дел не всегда успевают загрузить свои пакеты в машину, приезжающую в поселок на 1-1,5 часа. В результате отходы им приходится хранить по две недели.
 
Налицо грубое нарушение их прав и норм законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охране окружающей среды и Закона «Об отходах производства и потребления». По результатам проверки директору МУП «Бытсервис» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

www.kamchat.info

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