Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Жителей села на севере Камчатки оставили без мусорных контейнеров
На Камчатке прокуратура встала на защиту прав жителей небольшого села, где нет ни одного мусорного контейнера. Речь об Анавгае. Там власти заключили договор с подрядчиком, который раз в неделю пригоняет в населенный пункт машину для сбора мусора, но специальных контейнеров нет.
В реальности это выглядит следующим образом. Жители села в течение 7 дней собирают домашний мусор и различные отходы в пластиковые пакеты, коробки и другую тару, а когда приезжает машина «Бытсервиса», загружают в нее накопившиеся за неделю отходы потребления.
Местные жители рассказали прокурору, что до следующего приезда мусоровоза хранят отходы, кто как приспособился: в кладовках квартир; сараях; в кучке во дворе; а некоторые признались, что вынуждены нарушать закон и вывозить набитые мусором пакеты в ближайший лес. Долго хранить летом, да и в любое время года, в квартире или в других домашних постройках пищевые, и особенно рыбные отходы, а также другой мусор, источающий зловонный запах, просто невозможно.
При этом многие сельчане из-за работы или других дел не всегда успевают загрузить свои пакеты в машину, приезжающую в поселок на 1-1,5 часа. В результате отходы им приходится хранить по две недели.
Налицо грубое нарушение их прав и норм законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охране окружающей среды и Закона «Об отходах производства и потребления». По результатам проверки директору МУП «Бытсервис» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
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