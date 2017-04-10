Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 10 апреля, понедельник
В Петропавловске-Камчатском
-1 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 56,9201
EUR 60,5687
- Редакция
+7 914 623-82-57
Жители дома в столице Камчатки переплатили 240 тыс. рублей за отопление из-за прибора учета
Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Камчатского края разобралась почему после капитального ремонта в домах становится теплее, но экономии в квитанциях не видно
В прошлом году в рамках капитального ремонта в доме 31 по проспекту 50 лет Октября были отремонтированы фасад и кровля. Несмотря на то, что в квартирах сало гораздо теплее, платить за отопление собственники меньше не стали. Именно с такой жалобой обратились жители дома в Ассоциацию.
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации на месте было решено организовать выездную проверку, в которой приняли участие, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Алексей Кронов, заместитель генерального директора ООО «УЖКХ» Андрей Борисенко и представители Фонда капитального ремонта Камчатского края.
Рассказывает Ирина, жительница дома: «Действительно, капитальный ремонт фасада и кровли был выполнен в прошлом году, все сделано на совесть, качественно и красиво, и в квартирах стало теплее. И мы ожидали, естественно, что оплата за отопление хотя бы немного снизится. Но по какой-то непонятной причине она не только не снизилась – она выросла! Все в шоке и не понимают, что происходит».
Чтобы выявить причины случившегося комиссия спустилась в подвальные помещения чтобы снять показания с общедомового прибора учета.
«Мы сняли показания с прибора учета дома. По ним ясно видно, что узел работает некорректно, причем уже долгое время. Я как специалист могу заявить со 100%-й уверенностью, что это и явилось причиной того, что жители дома переплачивают за отопление, - прокомментировал Алексей Кронов, - Мы попросили Ирину принести нам квитанции за несколько месяцев прошлого года и сравнили их с квитанциями этого года и только что снятыми показаниями. Налицо халатность. Организация, которая обслуживает ОДПУ в этом доме, недобросовестно выполняет свои обязанности. Мы сейчас произвели примерный расчет – жители этого дома за последние пять месяцев переплатили ресурсникам почти 240 тысяч рублей – только по причине того, что за узлом учета не следили должным образом».
Комиссия порекомендовала управляющей компании провести проверку в отношении недобросовестного подрядчика и принять соответствующие меры.
По словам заместителя генерального директора ООО «УЖКХ» Андрея Борисенко, в данном случае, предположительно, имеет место грубое нарушение договорных обязательств со стороны обслуживающей организации. Он заверил жителей дома, что со стороны ООО «УЖКХ» в отношении подрядчика по факту выявленных нарушений будет проведена серьезная внутренняя проверка, и если факты нарушений будут доказаны, в отношении обслуживающей организации будут приняты самые жесткие меры, вплоть до расторжения договора.
«Фонд капитального ремонта Камчатского края свою работу выполнил – и сделал это хорошо. Но экономить на отоплении не получается, так как ОДПУ «врёт», и это не единичный случай. Можно проводить капитальный ремонт в домах с применением энергосберегающих технологий, но толку от этого не будет пока общедомовые приборы учета работают некорректно, а где-то и вовсе отсутствуют», - добавил Алексей Кронов.
Вчера
- 09 апреля 2017, 22:42
- СКР Камчатки начал проверку по факту происшествия на вулкане, где под лавиной могли оказаться люди
- 09 апреля 2017, 22:27
- Вертолет МЧС завтра вылетит к месту схода лавины на Камчатке, под которой могли оказаться люди
- 09 апреля 2017, 22:11
- Информация о найденных под лавиной на Камчатке людей пока не подтверждается
- 09 апреля 2017, 21:22
- На Камчатке вертолет не смог приземлиться в районе вулкана, где под лавиной ищут людей
- 09 апреля 2017, 20:09
- Для поиска попавших под лавину людей на Камчатке используют осветительные приборы
- 09 апреля 2017, 19:43
- Под лавиной на Камчатке могли оказаться мужчина с ребенком: источники
За неделю
- 08 апреля 2017, 16:07
- МЧС Сибири о поисках пропавших мужчин на Камчатке: вызволять их приходится за внушительные деньги
- 08 апреля 2017, 13:36
- Акция «Вместе против терроризма» собрала на Камчатке 2 тыс. человек
- 08 апреля 2017, 11:50
- В центре столицы Камчатки «проснулись медведи»
- 07 апреля 2017, 17:23
- На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки
- 07 апреля 2017, 17:21
- Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
- 07 апреля 2017, 16:52
- На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет
За месяц
- 01 апреля 2017, 11:23
- В столице Камчатки будут судить мужчину, который насиловал слабоумную девочку
- 31 марта 2017, 14:19
- Акция «На работу на велосипеде» пройдет и в столице Камчатки
- 31 марта 2017, 07:56
- На Камчатке объяснили, почему участник «Берингии» Роман Мандятов не получил приз за свой костюм и нарты
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico