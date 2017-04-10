Жители дома в столице Камчатки переплатили 240 тыс. рублей за отопление из-за прибора учета

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Камчатского края разобралась почему после капитального ремонта в домах становится теплее, но экономии в квитанциях не видно

В прошлом году в рамках капитального ремонта в доме 31 по проспекту 50 лет Октября были отремонтированы фасад и кровля. Несмотря на то, что в квартирах сало гораздо теплее, платить за отопление собственники меньше не стали. Именно с такой жалобой обратились жители дома в Ассоциацию.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации на месте было решено организовать выездную проверку, в которой приняли участие, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Алексей Кронов, заместитель генерального директора ООО «УЖКХ» Андрей Борисенко и представители Фонда капитального ремонта Камчатского края.

Рассказывает Ирина, жительница дома: «Действительно, капитальный ремонт фасада и кровли был выполнен в прошлом году, все сделано на совесть, качественно и красиво, и в квартирах стало теплее. И мы ожидали, естественно, что оплата за отопление хотя бы немного снизится. Но по какой-то непонятной причине она не только не снизилась – она выросла! Все в шоке и не понимают, что происходит».

Чтобы выявить причины случившегося комиссия спустилась в подвальные помещения чтобы снять показания с общедомового прибора учета.

«Мы сняли показания с прибора учета дома. По ним ясно видно, что узел работает некорректно, причем уже долгое время. Я как специалист могу заявить со 100%-й уверенностью, что это и явилось причиной того, что жители дома переплачивают за отопление, - прокомментировал Алексей Кронов, - Мы попросили Ирину принести нам квитанции за несколько месяцев прошлого года и сравнили их с квитанциями этого года и только что снятыми показаниями. Налицо халатность. Организация, которая обслуживает ОДПУ в этом доме, недобросовестно выполняет свои обязанности. Мы сейчас произвели примерный расчет – жители этого дома за последние пять месяцев переплатили ресурсникам почти 240 тысяч рублей – только по причине того, что за узлом учета не следили должным образом».

Комиссия порекомендовала управляющей компании провести проверку в отношении недобросовестного подрядчика и принять соответствующие меры.

По словам заместителя генерального директора ООО «УЖКХ» Андрея Борисенко, в данном случае, предположительно, имеет место грубое нарушение договорных обязательств со стороны обслуживающей организации. Он заверил жителей дома, что со стороны ООО «УЖКХ» в отношении подрядчика по факту выявленных нарушений будет проведена серьезная внутренняя проверка, и если факты нарушений будут доказаны, в отношении обслуживающей организации будут приняты самые жесткие меры, вплоть до расторжения договора.

«Фонд капитального ремонта Камчатского края свою работу выполнил – и сделал это хорошо. Но экономить на отоплении не получается, так как ОДПУ «врёт», и это не единичный случай. Можно проводить капитальный ремонт в домах с применением энергосберегающих технологий, но толку от этого не будет пока общедомовые приборы учета работают некорректно, а где-то и вовсе отсутствуют», - добавил Алексей Кронов.