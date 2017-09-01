Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Жители Камчатки посмотрели 100 тысяч фильмов в сервисе «Видеопрокат» в течение лета
В летний период интерес к услуге «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» оставался высоким. С июня по август камчатские телезрители воспользовались сервисом «Видеопрокат» более 100 тысяч раз.
Наиболее востребованы у клиентов компании новинки кинопроката, в том числе в формате HD. Бесспорными лидерами по количеству просмотров летом стали анимационная комедия «Босс-молокосос» и приключенческий боевик «Мумия (2017)».
Камчатские зрители часто заказывали через сервис «Видеопрокат» сиквелы фильмов «Конг: Остров черепа», «Форсаж 8», «Три икса: Мировое господство», «Стражи Галактики 2», «Джон Уик 2», а также российская комедия «Кухня: Последняя битва».
«Видеопрокат» является одним из любимых сервисов наших клиентов не только летом, но и в течение всего года. Современный зритель готов платить за телевидение, которое отвечает его потребностям полностью. Кинопоказ в отличном качестве можно устроить в кругу семьи в удобное время», – рассказывает директор по работе с массовым сегментом Камчатского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Рыковская.
Контент сервиса «Видеопрокат» интересен и взрослым, и юным зрителям. Летом были популярны мультипликационные фильмы для семейного просмотра: «Зверопой», «Смурфики. Затерянная деревня», «Тролли», «Моана», по-прежнему успехом пользуются мультфильмы «Гадкий Я» и «Миньоны».
Контент «Видеопроката» обновляется еженедельно. Удобная сортировка видео по каталогу помогает быстро найти интересную киноленту. Анонсы фильмов, а также подробные инструкции по использованию услуги «Интерактивное ТВ» телезрителями доступны на бесплатной основе. На сегодняшний день пользователям «Интерактивного телевидения» доступно более 2500 фильмов (от 50 рублей за один фильм) и сериалов. Доступны различные варианты покупки: просмотр в течение 48 часов, покупка в коллекцию, а также видео-подписка на месяц.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 70 в HD-формате.
Получить подробную информацию об услугах компании можно на сайте компании www.rt.ru, по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также в центре продаж и обслуживания «Ростелекома».
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