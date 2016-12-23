Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Жители Камчатки стали больше тратить на развлечения и покупки в интернет-магазинах
Жители Камчатки стали чаще пользоваться возможностью оплаты товаров и услуг через интернет. При этом растут траты на развлечения, на покупки в интернет-магазинах и авиабилеты. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс. Деньги».
По их данным, за последний год жители Камчатки потратили в интернете на 5% больше, чем годом ранее. Средний чек составил 1237 рублей. Чаще всего в сети люди оплачивают сотовую связь, госуслуги, заказы в интернет-магазинах, компьютерные игры.
Больше всего за раз жители Камчатки тратят на авиабилеты, кредиты и покупки в интернет-магазинах. Этой осенью средний чек за билет на самолёт составил 16 764 рубля. При этом растет средний чек и на развлечения - билеты в кино, театры и на концерты. Вырос интерес пользователей и к интернет-магазинам: за последние двенадцать месяцев они оплатили почти на 15% больше онлайн-заказов, чем за такой же период годом ранее.
В десятку крупных он-лайн платежей входят: авиабилеты - 16 764 рубля (средний чек), кредиты - 3408 рублей, покупки в интернет-магазинах - 2756 рублей, билеты на развлекательные мероприятия - 2590 рублей, квитанции, госуслуги - 2483 рубля, ЖКУ - 2248 рублей, книги – 1125 рублей, интернет - 782 рубля, онлайн-игры - 754 рубля, социальные сети - 407 рублей
В исследовании учитывались платежи с этой по прошлую осень и за такой же период годом ранее.
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