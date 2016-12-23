Жители Камчатки вскоре получат первые квитанции за капремонт с пенями

Около 200 млн рублей должны жители Камчатки за капитальный ремонт и вскоре те, кто не платит по квитанциям начнут получать новые «платежки», в которых уже будут учтены пени, сообщил Фонд капитального ремонта.

Пеня определена в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Всем собственникам, которые не оплатили или оплатили не своевременно квитанции за сентябрь 2016 года, начисляется пеня на сумму задолженности за сентябрь месяц. Фонд капитального ремонта Камчатского края уже начал печать квитанций, в которых отражены начисленные сентябрьские пени.

«Квитанции за капитальный ремонт в 2014 году были новыми для всех, - пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Камчатского края Сергей Течко. – Первое время, по понятным причинам, собственники неохотно платили в Фонд: новые квитанции, новая организация, новая система вызывали большое количество вопросов. Потребовалось время, чтобы жители поверили и доверились новой системе».

Напомним, что собственники должны оплачивать взносы на капитальный ремонт ежемесячно до последнего числа месяца, следующего за истекшим месяцем. А начисление пеней осуществляется на 31 день после наступления срока оплаты.