Жители Камчатки за неделю отдали мошенникам более 4 млн рублей

На Камчатке за неделю более 10 местных жителей стали жертвами телефонных и интернет-мошенников, отдав аферистам более 4 млн рублей, сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре края.

Наибольший ущерб в размере 3 356 000 рублей причинен работнице МБУЗ «Городская больница № 1», которая перевела денежные средства якобы в счет компенсации за экстрасенсорное лечение на банковские счета злоумышленника.

Значительный материальный ущерб причинен работнику Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, который будучи введённым в заблуждение мошенником, под предлогом страхования медицинской аппаратуры для проведения операции в госпитале имени Бурденко, перевел на банковскую карту злоумышленника 290 000 рублей.

С заявлением в органы внутренних дел обратилась преподаватель МБОУ СОШ-1, о том, что неустановленное лицо посредством телефонного звонка под предлогом возврата денежных средств, ошибочно снятых ранее с её абонентского номера, похитило 48 000 рублей, которые списались со счета карты после сообщения заявительницей по телефону реквизитов банковской карты и кодов подтверждения.

У неработающего жителя Петропавловска неустановленное лицо обманным путем под предлогом продажи автомобильных колес посредством общения по абонентскому номеру похитило 119 000 рублей, которые потерпевший перевел посредством банкомата на банковскую карту злоумышленника.

Также были зафиксированы другие случаи мошенничества с меньшими суммами ущерба.