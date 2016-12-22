Жителя Камчатки отправили под суд за надругательство над 53-летней женщиной

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя краевого центра, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, сообщает СКР.

По данным следствия, в ночь с 26 на 27 сентября 2016 года, обвиняемый находясь по месту жительства, в одной из квартир по улице Горького в городе Петропавловске - Камчатском, распивая спиртные напитки совместно с другом и своей 53-летней знакомой, после того как друг уснул, а женщина находясь в сильном алкогольном опьянении, легла на диван, решил вступить с ней в интимные отношения.

После того как женщина отказалась, он с особой жестокостью совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, чем причинил ей физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения.

Обвиняемый работал разнорабочим в коммерческой компании, холост, ранее не судим.