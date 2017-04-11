Жителя Камчатки отправили в колонию за попытку украсть полмиллиона рублей в магазине

На Камчатке суд вынес приговор 23-летнему жителю Елизово, который попытался украсть из магазина 550 тыс. рублей. Как говорят в прокуратуре, к тому моменту он уже был условно осужден за кражу, учитывая это, сейчас суд решил, что он должен отбывать наказание в колонии общего режима в течение полутора лет.

Осенью прошлого года он проник в подвал минимаркета, дождался закрытия магазина, и выйдя из своего убежища, вошёл в кабинет директора магазина и из тумбочки похитил более 550 000 рублей. С похищенным подсудимый пытался скрыться через окно магазина, однако сработала сигнализация и он был застигнут на месте преступления сотрудниками полиции.

Совершить указанное преступление подсудимому не помешало наличие серьезной травмы ноги, полученной в результате ДТП. Кроме того, подсудимый совершил указанное преступление менее месяца, как ему было назначено условное наказание также за совершение кражи.