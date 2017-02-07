Жителям Камчатки на еду хватит 6,3 тыс. рублей в месяц, считают статистики

Камчатка, как один из самых дорогих регионов России, по итогам января текущего года оказалась на третьем месте в списке статистиков по стоимости минимального набора продуктов питания. Впереди нас только, как всегда, Чукотка и Колыма.

При этом отмечается, что по всей стране стоимость минимального набора продуктов питания (считается, что на него один человек может прожить месяц) выросла на 1%. На Чукотке его стоимость оценена в 8,4 тыс. рублей, в Магаданской области — 6,7 тыс. рублей, а на Камчатке — 6 тыс. 300 рублей. Дешевле всего питаться в Курской области — 3069 рублей.

При этом статики отмечают рост цен на овощи, молочные продукты, сыра, некоторые фрукты и мясо.