Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Жителям Камчатки предлагают придумать логотип для главного аэропорта региона
Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) объявил конкурс на создание фирменного логотипа. Как сообщили «КамИНФОРМ» в аэропорту, предложить свой вариант символа главных воздушных ворот Камчатки может каждый желающий.
Конкурс будет проводиться до 16 февраля включительно, а специальная конкурсная комиссия 20 февраля определит победителя и наградит его денежной суммой в 5000 рублей.
Свои варианты логотипа можно направлять по электронной почте на адрес office@airport-pkc.ru, указав тему письма «На конкурс». Для рассмотрения работы нужно отправить изображение логотипа в любом графическом формате (jpg, bmp, tiff, png), а также исходный файл в формате используемого графического ПО (например, psd или cdr). Кроме того, рекомендуется сопроводить письмо кратким описанием идеи предлагаемого логотипа в свободной форме.
Выбранный логотип будет использоваться в символике аэропорта, его официальных бланках, вывесках, печатной продукции и на спецодежде.
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