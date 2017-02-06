Жителям Камчатки предлагают придумать логотип для главного аэропорта региона

06 февраля 2017, 08:15

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) объявил конкурс на создание фирменного логотипа. Как сообщили «КамИНФОРМ» в аэропорту, предложить свой вариант символа главных воздушных ворот Камчатки может каждый желающий.
 
Конкурс будет проводиться до 16 февраля включительно, а специальная конкурсная комиссия 20 февраля определит победителя и наградит его денежной суммой в 5000 рублей.  
 
Свои варианты логотипа можно направлять по электронной почте на адрес office@airport-pkc.ru, указав тему письма «На конкурс». Для рассмотрения работы нужно отправить изображение логотипа в любом графическом формате (jpg, bmp, tiff, png), а также исходный файл в формате используемого графического ПО (например, psd или cdr). Кроме того, рекомендуется сопроводить письмо кратким описанием идеи предлагаемого логотипа в свободной форме. 
 
Выбранный логотип будет использоваться в символике аэропорта, его официальных бланках, вывесках, печатной продукции и на спецодежде. 

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