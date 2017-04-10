Жителям Камчатки расскажут об особенностях жизни местных птиц

«Как устроены птицы?» Камчатцев приглашают на встречу, посвящённую пернатым. Она пройдёт 11 апреля в Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова. Лекцию прочтёт научный сотрудник Кроноцкого заповедника, орнитолог Фёдор Казанский.

Специалист расскажет об особенностях биологии и образе жизни представителей разных семейств и видов птиц, о пернатых, обитающих в Камчатском крае. Особое внимание орнитолог уделит редким видам, охраняемым на территориях Кроноцкого и Корякского заповедников, Южно-Камчатского федерального заказника.

На встрече слушатели смогут поделиться с Фёдором Казанским своими орнитологическими наблюдениями, задать вопросы о камчатских птицах.

Научно-популярная лекция «Как устроены птицы?» пройдёт 11 апреля в малом зале Камчатской краевой библиотеки им. С.П. Крашенинникова. Начало в 18.30. Вход свободный.