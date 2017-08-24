Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Жителям «Северо-Востока» в столице Камчатки могут отсрочить вывоз гаражей: депутаты
По инициативе краевого депутата Андрея Стукова состоялась встреча граждан, проживающих в микрорайоне Северо-Восток в домах с номерами 22, 24, 28 по улице Вольского, а также 4 и 6 по улице Савченко с первым заместителем главы Петропавловск-Камчатского городского округа Юлией Ивановой.
В связи с грядущей перспективной застройкой в этой части микрорайона накануне было распространено объявление с требованием к гражданам о необходимости в 15-дневный срок вывезти гаражи. Жители обратились к своему депутату с просьбой добиться отсрочки.
«В этих домах проживает много людей старшего поколения, у которых в гаражах хранятся заготовки в погребах. Многие сейчас находятся в отпуске за пределами полуострова. Конечно, люди просят дать им время освободить гаражи, определиться, куда их вывезти. На это нужно гораздо больше времени, чем две недели. Что касается перспективной застройки, знаю, что сейчас только готовится проект межевания земли, который будет закончен в лучшем случае до конца года. Это значит, что никакие работы пока на этих участках проводиться не будут. Просим, по возможности, разрешить не трогать гаражи до 1 июня 2018 года», – обратился Андрей Стуков к Юлии Ивановой.
В свою очередь, первый заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа заверила, что детально разберется в ситуации, и по возможности, людям дадут время до 1 июня разобраться со своими гаражами.
Также жильцы посетовали на заброшенный недострой возле их домов. В 2005 году коммерсанты начинали строить гостиницу, но почти сразу бросили. Теперь эти руины привлекают бомжей и создают опасность детям. Причем со стороны жилых домов эта строительная площадка не огорожена. Юлия Иванова заверила, что поставит задачу выяснить, кто является собственником и разобраться в этом вопросе.
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