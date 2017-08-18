Жителю Камчатки грозит до 10 лет колонии за интим с 13-летней девочкой

18 августа 2017, 18:07

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Елизовского района, который вступал в интимные отношения со школьницей и теперь обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 14 лет. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в СКР. 
 
По версии следствия, злоумышленник в период с мая по июль находясь в гостях у своего знакомого, после распития алкогольных напитков неоднократно вступил в половую связь с ранее ему знакомой 13-летней жительницей г. Елизово с согласия последней, при этом достоверно зная, что потерпевшая является несовершеннолетней.
 
Преступление выявлено сотрудниками ОМВД России по Елизовскому району. В случае доказывания вины подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы. 

www.kamchat.info

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#1Аноним18 августа 2017, 18:33

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