Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Жителю Камчатки не удалось «скостить» срок за попытку изнасилования женщины
Апелляционной инстанцией Камчатского краевого суда оставлен в силе приговор Елизовского районного суда, которым житель г. Елизово осужден за покушение на изнасилование. Он получил 4 года колонии общего режима.
Как установил суд, в августе 28-летний житель г. Елизово, находясь в лесном массиве в районе реки Авача в Елизове, желая совершить изнасилование проходящей мимо незнакомой женщины, приблизился к ней из-за спины, толкнул в кусты и стал наносить удары, высказывая требование вступить с ним в интимную связь. Женщина активно сопротивлялась, и насильник, используя металлический предмет, пригрозил ее убить, если она не прекратит сопротивляться.
Воспользовавшись моментом, потерпевшая схватила лежавшую рядом стеклянную бутылку, ударила ею нападавшего по голове и, видя его замешательство, убежала.
Осужденный не согласился с приговором суда первой инстанции и направил в Камчатский краевой суд апелляционную жалобу, в которой указал на суровость назначенного ему наказания и просил суд о его снижении. Рассмотрев материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, апелляционная инстанция Камчатского краевого суда не нашла оснований для изменения приговора.
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