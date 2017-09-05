Жителю Камчатки продали шоколадку с опарышами

В городе Елизово на Камчатке одному из местных жителей продали шоколадку с «сюрпризом» - живыми опарышами. Причем шоколадка «Киндер сюрприз» предназначалась для ребенка, но, к счастью, мужчина сначала сам её открыл.

На видео, которое было опубликовано проектом «Камчатский репортер», видно, как под упаковкой на самой шоколадке ползают опарыши. Возможно, это связано с тем, что шоколад был продан по истечению срока годности.