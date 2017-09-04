Зима близко: Камчатка готова к отопительному сезону на 90%

04 сентября 2017, 08:23

Жилой фонд Камчатки готов к зиме на 90%, котельные – на 75%, центральные тепловые пункты – на 76%, водозаборы и тепловые сети– на 84%, водопроводные сети – на 73%, сети водоотведения – на 76%, электрические сети – на 63% и дорожное полотно – на 40%. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в МинЖКХ региона. 
 
Там отметили, что на текущий момент процент выполнения запланированных работ соответствует графикам ремонтных программ и не предполагает нарушения их сроков. По-прежнему остаётся актуальным вопрос замены ветхих и аварийных сетей инженерной инфраструктуры. Уже заменено более 34 км сетей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, что составляет 68% от планируемого объёма.
 
«Так как у нас край со сложной транспортной доступностью, отдельно хотелось бы остановиться на поставках топлива в районы Камчатки.  На сегодняшний день на предприятиях коммунального комплекса региона созданы запасы топлива в следующем объёме: уголь – 82%, жидкое топливо – 77%, в том числе мазут – 69% и дизельное топливо – 89%. В районах с ограниченными сроками завозки грузов: уголь – 98%, дизельное топливо – 98,5%. Поставки продолжаются в соответствии с графиком», - сказали в министерстве.
 
До 15 ноября все муниципальные образования края должны получить паспорта готовности к прохождению отопительного периода. Общий объём финансирования на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов составляет более 2 млрд рублей.

www.kamchat.info

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