«Золото Камчатки» увеличило продажу золота более чем в два раза

07 февраля 2017, 07:47

Предприятие «Золото Камчатки» в текущем году намерено сохранить объем производства золота на уровне более 5 тонн. И все это благодаря комбинату «Аметистовый», который в минувшем году позволил компании увеличить добычу драгметалла до 5 тыс 451 тонны, что более чем в два раза больше по сравнению с 2015-м годом. 
 
Кроме того, компания увеличила и добычу серебра. Она выросла более чем в 4 раза до 7,694 тонн. Продажи золота по итогам года выросли на 131% - до 173,68 тысячи унций золота, при средней цене 1251,66 доллара за унцию. 
 
«КамИНФОРМ» уже сообщало, что по данным Минприроды Камчатки, в регионе за 2016 год зафиксирован рост объёма добычи драгоценных металлов. Активное развитие отрасли позволило добыть 373 кг платины, 6329 кг золота и 11794 кг серебра за 2016 год. Увеличение объёмов добычи драгоценных металлов  связано с вводом в промышленную эксплуатацию  горно-обогатительного комбината на Аметистовом золоторудном месторождении.
 
«Золото Камчатки» владеет девятью лицензиями на разработку золоторудных месторождений Камчатки с общей ресурсной базой более 375 тонн золота. Запасы золота на Аметистовом - 51,8 тонны золота и 177,8 тонны серебра. 

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